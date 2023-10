Auflagen für Augsburger Spätis: Gleiches Recht für alle

Plus Wer ein Späti sein will, muss auch die Auflagen erfüllen. Daran kann auch die Stadt Augsburg nichts ändern.

Neue Konzepte oder Ideen aus anderen Städten oder Ländern grundsätzlich kritisch zu betrachten, ist keine gute Herangehensweise. Das tut die Stadt im Fall der Spätis aber auch nicht. Sie weist lediglich auf geltendes Recht hin und greift bei Beschwerden zu Ruhestörung ein. Das ist ihre Aufgabe. Gleiches Recht für alle: Wer ein Späti sein will, muss auch die Auflagen erfüllen.

Kleine Supermärkte, die sich als Internetcafé "tarnen", um länger öffnen zu dürfen, sind nicht möglich. Egal, wie großzügig man ein Konzept auslegt. Gleiches gilt für Kioske, die nach 20 Uhr Kaffee im Pappbecher ausschenken, Pizza-Schnitten aus der Mikrowelle anbieten und glauben, damit als Gastrobetrieb durchzugehen. Hier muss das Ordnungsamt einschreiten und Beschwerden anderer Gewerbetreibender nachgehen. Das Gleiche gilt, wenn sich Anwohnende am Abend durch möglicherweise laute Kundinnen und Kunden gestört fühlen.