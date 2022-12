Augsburg hat in der Krise Zusammenhalt gezeigt

Plus Krieg, Preissteigerungen, Energiekrise: Viele Bürger machen sich Sorgen um die Zukunft. Warum ein Alt-OB dennoch mit Zuversicht nach vorne blickt.

Das Gespräch mit einer treuen Leserin diese Woche stimmte mich nachdenklich. Knapp 80 ist sie, interessiert und kritisch, aber immer auch guten Mutes und hoffnungsvoll. Und doch geht es ihr gerade wie so vielen von uns: Dieses Jahr, sagte sie, sei kein schönes gewesen, und unterschwellig schwangen Angst und Sorge um die Zukunft mit.