Augsburg hat jetzt eine breite Maxstraße, mehr aber (noch) nicht

Plus Ein Teil der breiten Maximilianstraße ist nahezu frei von Autos. Ob die Menschen die Fußgängerzone annehmen werden, ist fraglich.

Augsburg hat seit Montag eine neue Fußgängerzone. In der Maximilianstraße ist der Bereich zwischen Herkulesbrunnen und Merkurbrunnen nahezu von Autos befreit. Es ist eine Strecke von gerade mal 200 Metern, über die in den zurückliegenden Wochen viel diskutiert wurde. Das Interesse an der Fußgängerzone ist vorhanden. Am Montag, einem Feiertag, sahen sich trotz des eher nasskalten Wetters viele Menschen um, einige machten Fotos. Die Maxstraße ist Thema, gut so, aber...

Wie soll der Erfolg der autoarmen Maximilianstraße definiert werden

Die Politik spricht von einem einjährigen Versuch. Danach werde man ein Fazit ziehen. Schon jetzt stellt sich die Frage, unter welchen Kriterien Bilanz gezogen wird. Macht man einen Erfolg an der Zahl von Besucherinnen und Besuchern fest, die auf der breiten Straße künftig unterwegs sein werden? Oder ist es ein Misserfolg, wenn Umsätze in den Geschäften zurückgehen - wie dies Händlerinnen und Händler derzeit befürchten?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

