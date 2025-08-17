Augsburg ist abseits der Touristenpfade attraktiv

Wer in Augsburg lebt weiß, die Stadt hat mehr zu bieten als den Goldenen Saal, den Dom und die Fuggerei, manches sieht man erst auf den zweiten Blick. Dass jetzt mit dem Perlachturm und dem Rathaus zwei der wichtigsten Touristenziele der Stadt geschlossen haben, sollte man als Chance für den Tourismus verstehen. Gerade Tagestouristen haben meist wenig Zeit, weshalb sie oft Internetlisten mit Titeln wie „Die sieben schönsten Sehenswürdigkeiten“ oder „11 Ziele, die man in Augsburg gesehen haben muss“ abhaken. Wer nicht auf der Liste steht, hat das Nachsehen.

