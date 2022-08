Augsburg ist weit im Kampf gegen Long Covid – doch das wird nicht reichen

Plus Im Vergleich hat der Raum Augsburg bereits viele Strukturen, um Long Covid zu begegnen. Doch das Problem wächst. Mehr Betroffene werden mehr Hilfe brauchen.

Nicht einmal der erste Schritt ist vollständig getan. Immer noch gibt es solche, die Long Covid nicht als das anerkennen, was es ist: ein enormes gesundheitliches Problem. Betroffene berichten von Unverständnis und Ignoranz, die ihnen sogar von medizinischem Personal begegneten – trotz Symptomen, die sich außerhalb der Grenzen des Erträglichen bewegen. Immerhin scheint sich dies allmählich zu ändern. Die Tragweite des Problems sickert immer mehr ins Bewusstsein. Doch viele weitere Schritte bleiben.