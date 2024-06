Augsburg-Ulm: Für die Bewohner des Bärenkeller geht es jetzt um Lärmschutz

Plus Die Bahnstrecke, die die DB Richtung Ulm bevorzugt, steht fest. Die Menschen im Bärenkeller können die Trasse nicht stoppen – aber auf Verbesserungen drängen.

Die Begeisterung der Bewohner im Bärenkeller hält sich in Grenzen: Auch wenn die Region vom Neubau Augsburg-Ulm durch kürzere Fahrzeiten und mehr Gleiskapazitäten für den Nahverkehr profitiert, ist es für die Bewohner des Bärenkeller eine Verschlechterung, neben der Bestandsstrecke und der Autobahn jetzt auch noch eine Neubaustrecke hingestellt zu bekommen. Es hätte schlimmer kommen können, weil die Bahntrasse noch näher ans bebaute Gebiet hätte rücken können, doch auch so versteht man, wenn keiner Hurra schreit.

Die Chancen, das Projekt zu stoppen, sind aus Sicht der Anwohner gering. Worum es nun geht, ist mit Unterstützung der Stadt das Bestmögliche beim Lärmschutz herauszuholen. Lärmschutzwände, das zeigt sich etwa im Spickel, sind effektiv, aber klar ist auch, dass die Bahn aus Gründen der Gleichbehandlung und der Wirtschaftlichkeit wohl nur das machen wird, was gesetzlich vorgeschrieben ist.