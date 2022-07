In Augsburg passiert noch zu wenig gegen den Klimawandel

Die Stadt Augsburg muss sich auf die Folgen des Klimawandels einstellen - und zwar schneller, als es bisher der Fall ist.

Manche sagen in diesen Tagen: Endlich ist es Sommer, genießen wir ihn. Man kann das so sehen, aber gleichzeitig kann man die Augen nicht davor verschließen, welche Folgen der Klimawandel auch für unsere Region hat. Das, wovor Fachleute seit vielen Jahren warnen, erleben wir nun direkt von unserer Haustür. Die Sommer werden heißer, und immer öfter wird auch Dürre zu einem Problem werden. Eine dramatische Zunahme der Unwetter ist in Augsburg bisher zwar nicht zu spüren. Aber auch das gehört zu den Szenarien, die man ernst nehmen sollte. Das alles sollte uns und die Politik beim Thema Klima bewegen - und weniger die Frage, ob das Klimacamp neben dem Rathaus nun hübsch anzuschauen ist oder nicht.

Noch immer wird in Augsburg zu viel Fläche versiegelt

Die Stadt Augsburg hat inzwischen einiges angestoßen, um nicht nur beim Klimaschutz voranzukommen, sondern auch bei der Anpassung an die Klimaerwärmung, die schon jetzt spürbar ist. Allerdings muss man sich fragen, ob das alles weit genug geht - und auch schnell genug. Noch immer wird zu viel Fläche versiegelt, und Grün verschwindet. Gerade in der Innenstadt sind manche Plätze und Straßen - auch nach ihrer Sanierung - eher Steinwüsten, die sich aufheizen, als angenehme Oasen. Und auch bei Gebäuden, bei denen die Stadt das Sagen hat, liegt in Sachen Hitzeschutz einiges im Argen. Viele Schülerinnen und Schüler etwa werden in den nächsten Tagen wieder ordentlich schwitzen müssen, auch die Pflegeheime sind längst nicht alle so ausgerüstet, wie es künftig nötig sein wird. Und die knappen Finanzen der Stadt machen es nicht einfacher.

Lesen Sie dazu auch