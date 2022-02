Augsburg verträgt nicht noch mehr Autoverkehr

Plus Das Auto hat in der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen. Die Politik sollte zusehen, dass das ein vorübergehender Effekt bleibt.

Corona könnte für die Verkehrswende ein Rückschlag gewesen sein: Noch ist die Pandemie keineswegs vorbei, sodass es zu früh für eine Bilanz ist, doch es spricht einiges dafür, dass vor allem das Auto anteilig an Bedeutung gewonnen hat. Der Nahverkehr hat hingegen einen Tiefschlag abbekommen. Es wird womöglich Jahre dauern, bis das Vor-Corona-Niveau an Fahrgästen erreicht ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen