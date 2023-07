Augsburg wird bei Bädersanierungen mehr Gas geben müssen

Plus Geht es im bisherigen Tempo weiter, sind erst Mitte des Jahrhunderts alle Bäder in Augsburg saniert. So lange halten sie nicht aus. Doch die Finanzen sind begrenzt.

Sechs Jahre, nachdem mit dem Plärrerbad zuletzt eines der Augsburger Hallenbäder einer Sanierung unterzogen wurde, geht beim Spickelbad als Nächstes etwas vorwärts. Es wird noch dauern und das dafür notwendige Geld ist noch nicht gesichert, aber es gibt die konkrete Perspektive, dass bei den städtischen Bädern etwas vorangeht. Unstrittig ist aber erstens, dass es im Grunde zu langsam geht. Zwischen Wiedereröffnung von Plärrer- und Spickelbad lägen dann 13 Jahre - bei diesem Tempo wären die noch verbleibenden 70er-Jahre-Bäder in Göggingen und Haunstetten 2056 saniert oder neu gebaut.

Städtische Hallenbäder in Augsburg sind Energieschleudern

Die städtischen Hallenbäder, mit Ausnahme des Alten Stadtbads um die 50 Jahre alt, sind zum großen Teil Energieschleudern. Und jederzeit droht ein Schaden, der die Nutzung einschränken könnte. Zweitens spielt die Stadt beim Thema 50-Meter-Becken, einem von Sportvereinen seit Jahren gewünschten Projekt, auf Zeit: Natürlich böte es sich mit den Neubau-Plänen fürs Spickelbad an, nochmal über einen vergrößerten Neubau nachzudenken. Diese Überlegungen und vor allem die Umsetzung werden aber in die weitere Zukunft geschoben.

