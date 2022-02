Augsburg wird keine Münchner Schlafstadt

Plus Die Zahl der Pendler steigt. Das kann der Stadt Augsburg Vorteile bringen, ihren Bürgern aber erhebliche Nachteile. Um ein Massenphänomen handelt es sich noch nicht.

München wächst und übt einen immer stärkeren Sog aufs Umland aus. Dem kann sich auch Augsburg nicht entziehen. Die Verflechtungen zwischen Augsburg und München werden enger, die Zahl der Pendler steigt. Und man kann davon ausgehen, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird - München und sein engeres Umland platzen heute schon.