Kommentar

vor 1 Min.

Die Augsburger Innenstadt profitiert von mehr Außengastro

Plus Das Stadtzentrum braucht mehr Aufenthaltsqualität, um die Menschen anzulocken. Die Stadt hat dafür eine gute Entscheidung getroffen.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Veränderungen brauchen in der Regel Zeit und Mut. Zeit blieb allerdings kaum, als die Corona-Pandemie vor drei Jahren plötzlich hereinbrach. In einer Situation, die es zuvor so nie gab, mussten schnell Maßnahmen getroffen werden. Manche waren angemessen, manche überzogen. In der Retrospektive ist man - meist - schlauer. Das städtische Hilfsangebot für Restaurants und Cafés, die Außengastronomie zu erweitern, war jedenfalls so gut, dass es nun zu einer dauerhaften Einrichtung wird. Das ist aus zwei Gründen richtig.

Die Sushibar Auf dem Kreuz hat durch ihr Podest 20 Plätze in der Außengastronomie dazu gewonnen. Foto: Rainer Thum

Einer liegt in der generellen Entwicklung von Innenstädten und deren Zukunftsperspektiven. Es ist ja kein Geheimnis, dass der stationäre Einzelhandel immer mehr an Bedeutung verliert. Er ist zwar weiterhin ein wichtiger Anlass für Menschen, in die Innenstadt zu kommen. Aber er ist längst nicht mehr der einzige maßgebliche Punkt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen