Augsburger Künstlerhaus ist eine gute Idee, um Leerstände zu managen

Plus In eine leer stehende Immobilie ziehen vorübergehend Künstler und Freischaffende. Eine gute Idee - dennoch muss eines von Anfang an geklärt sein.

Man kann über einen Leerstand mitten in der Stadt klagen - oder man kann nach klugen Lösungen suchen. Die Stadt Augsburg hat es zuletzt öfter geschafft, kleinere freie Ladenflächen mit Zwischennutzungen zu beleben. Der Verein "Schöne Felder" hat sich nun ein noch ehrgeizigeres Projekt zugemutet: Er vermietet mitten im Augsburger Zentrum 2000 (!) Quadratmeter unter.

Dieses Haus am Milchberg wird ein Haus für Kunstschaffende. Foto: Silvio Wyszengrad

Sicherlich wäre es grundsätzlich am besten, in einer Innenstadt würden Geschäfte oder Wohnungen gar nicht erst leer stehen. Vermeidbar ist dies aber selbst in belebten Touristenzentren nicht, warum also sollte es in Augsburg gelingen? Die Idee, eine freie Immobilie am Milchberg vorübergehend an Künstler, Freischaffende und Händler zu vergeben, hat in mehrerlei Hinsicht Charme: ein hässlicher Leerstand verschwindet, Künstler finden zentral und günstig Unterschlupf und - immer wieder von Händlern und Stadt-Verantwortlichen gefordert - die Innenstadt wird belebt. Man kann den Verantwortlichen des Vereins "Schöne Felder" also erstens zu ihrem Mut gratulieren und zweitens wünschen, dass ihr Projekt funktioniert.

