Augsburger Schulen legen sich für Kinder aus der Ukraine gewaltig ins Zeug

Plus An den Schulen läuft sicher nicht alles rund. Doch in der Ukraine-Krise zeigen die Augsburger Bildungsstätten, dass sie das Herz am rechten Fleck haben.

Über Schulen wird häufig geschimpft. Manches mag berechtigt sein, weil es auf Tatsachen wie Stundenausfällen, stinkenden Toiletten und mangelhafter Ausstattung beruht. Anderes mag mit subjektivem Empfinden und unterschiedlichen Erwartungshaltungen – etwa von Eltern und Lehrkräften – zu tun haben. Ein dickes Lob jedoch haben sich Augsburgs Bildungsstätten für ihr Engagement verdient, das sie in diesen Tagen den geflüchteten Kindern und Jugendlichen entgegenbringen. Wie sehr sich Lehrkräfte, Schulleitungen, aber auch Eltern und Mitschüler nebst vielen Sponsoren ins Zeug legen, ist nicht selbstverständlich. Allen steckt die – im Übrigen noch längst nicht überwundene – Corona-Krise in den Knochen, da trifft sie ein Krieg mitten in Europa ins Mark.

