Augsburger Stadtmarkt: Zeit für ein Ende der Flickschusterei

Plus Während Händler und Gastronomen auf dem Stadtmarkt mit viel Liebe ein attraktives Angebot bieten, macht die Stadt dort nur das Nötigste. Das verärgert viele Standbetreiber.

Der Stadtmarkt ist nicht nur bei den Augsburgern beliebt. Auch auf Besucherinnen aus dem Umland und nicht zuletzt Touristen hat er große Anziehungskraft. Doch als Visitenkarte für die Großstadt Augsburg taugt der Markt in seinem aktuellen Zustand nicht. Während die Händler und Gastronomen sich große Mühe geben, ein buntes und attraktives Angebot auf die Beine zu stellen, scheint der Stadtmarkt bei den Verantwortlichen der Stadt nur einen geringen Stellenwert zu haben. Anders ist die Flickschusterei, mit der zuletzt die Fleischhalle und jetzt auch die Viktualienhalle bedacht wurden, nicht zu erklären.