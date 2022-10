Augsburger Wohnungsmarkt: Bei Mieten ist jetzt Augenmaß nötig

Plus Die steigenden Energiepreise setzen in Augsburg Mieter wie Eigentümer unter Druck. Doch wenn Vermieter diesen Druck einfach weitergeben, gewinnt keiner.

Es ist nach wie vor nicht ganz klar, welche Folgen die wirtschaftlichen Erschütterungen auf den Mietbereich haben werden. Vermutlich werden sich manche Folgen auch erst nach und nach realisieren. Die Botschaft des Mietervereins, dass jetzt verstärkt Mieten erhöht werden, lässt aber aufhorchen, weil das die Lage noch mal drastisch verschärfen würde.