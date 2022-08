Augsburgs historische Häuser sind unter Druck

Plus Beim schwer beschädigten Baudenkmal an der Karolinenstraße gibt es einen gemeinsamen Kraftakt zur Rettung. Der wäre in Augsburg viel öfter nötig.

Die Karolinenstraße 15 ist nur ein Beispiel: Dem Großbrand vergangenen September fiel eines der letzten historischen Häuser in diesem zentralen Augsburger Straßenzug zum Opfer. Ein wertvolles Baudenkmal, das sogar die Bomben im Krieg überstanden hatte. Viele Menschen waren tief betroffen über die traurige Lücke im Stadtbild. Die öffentliche Debatte über einen Wiederaufbau war angebracht und wichtig. Denn immer mehr historische Häuser in der Stadt sind in Gefahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen