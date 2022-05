Augsburgs neue Mehrwegbecher sind kein Selbstläufer wie Coffee-to-go

Plus Seit der Pandemie hat Einweggeschirr wieder Konjunktur, obwohl es eine der problematischsten "Umweltsünden" ist. Dabei war Mehrweg vorher schick für viele Augsburger.

Vor Corona sah es richtig gut aus. Der Trend weg von Wegwerfverpackungen und Einweggeschirr schien in Augsburg richtig Schwung zu bekommen. Viele Augsburger und Augsburgerinnen machten mit, nicht nur ökologisch orientierte Bevölkerungsgruppen, auch "Normalbürger". Durch die Pandemie hat der Kampf gegen die Plastikmüllflut leider einen Dämpfer erlitten. Es zeigt sich: Mehrwegbecher sind kein Selbstläufer wie der schnelle Coffee to go.

