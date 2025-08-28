Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Kommentar: Augsburgs Sportreferent Jürgen Enninger macht sich angreifbar

Kommentar

Referent Enninger agiert unglücklich - und macht sich angreifbar

Die Footballer aus Augsburg dürfen jetzt doch im Rosenaustadion spielen. Es ist die einzig richtige Entscheidung. Ein Kommentar.
Michael Hörmann
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    Sportreferent Jürgen Enninger steht unter Druck
    Sportreferent Jürgen Enninger steht unter Druck Foto: Peter Fastl (Archivbild)

    Es ist schon dreist, wenn Sportreferent Jürgen Enninger das Testspiel von Footballern im Rosenaustadion jetzt als seinen Erfolg verkaufen möchte. Der Grünen-Mann und seine Verwaltung hatten zuvor keinerlei Kompromissbereitschaft gezeigt. Sie wollten die Footballer nicht im Stadion. Nicht anders waren die Äußerungen zu verstehen.

    Die Stadt argumentierte vereinfacht gesagt, die Austragung sei nicht möglich, weil der Rasen beschädigt wird. Dieses Argument sticht nach wie vor nicht, weil der Gegenbeweis nicht angetreten werden durfte. Ursprünglich.

    Kein Wunder, dass nicht nur bei den Vereinsvertretern das Unverständnis groß war. Bemerkenswert war vor allem die verbale Attacke von CSU-Fraktionschef Leo Dietz, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Intransparentes Verhalten hielt Dietz den Verantwortlichen im Sportreferat vor. SPD und Bürgerliche Mitte sprangen auf den Zug auf. Enninger musste zurückrudern.

    Die interessierte Öffentlichkeit schüttelt einmal mehr den Kopf über die Regierenden. Mit der Blockadehaltung machte sich die Sportverwaltung in diesem Fall angreifbar. Es ist kein Einzelfall: Zuletzt verbockten Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle und Marktamtsleiter Wolfgang Färber die Informationspolitik bei der Umgestaltung des Bauernmarkts am Stadtmarkt. Oberbürgermeisterin Eva Weber machte das Thema deshalb zur Chefsache.

    Die Regierenden liefern dadurch wenige Monate vor der Kommunalwahl kein gutes Bild ab.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden