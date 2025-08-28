Referent Enninger agiert unglücklich - und macht sich angreifbar

Es ist schon dreist, wenn Sportreferent Jürgen Enninger das Testspiel von Footballern im Rosenaustadion jetzt als seinen Erfolg verkaufen möchte. Der Grünen-Mann und seine Verwaltung hatten zuvor keinerlei Kompromissbereitschaft gezeigt. Sie wollten die Footballer nicht im Stadion. Nicht anders waren die Äußerungen zu verstehen.

Die Stadt argumentierte vereinfacht gesagt, die Austragung sei nicht möglich, weil der Rasen beschädigt wird. Dieses Argument sticht nach wie vor nicht, weil der Gegenbeweis nicht angetreten werden durfte. Ursprünglich.

Kein Wunder, dass nicht nur bei den Vereinsvertretern das Unverständnis groß war. Bemerkenswert war vor allem die verbale Attacke von CSU-Fraktionschef Leo Dietz, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Intransparentes Verhalten hielt Dietz den Verantwortlichen im Sportreferat vor. SPD und Bürgerliche Mitte sprangen auf den Zug auf. Enninger musste zurückrudern.

Die interessierte Öffentlichkeit schüttelt einmal mehr den Kopf über die Regierenden. Mit der Blockadehaltung machte sich die Sportverwaltung in diesem Fall angreifbar. Es ist kein Einzelfall: Zuletzt verbockten Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle und Marktamtsleiter Wolfgang Färber die Informationspolitik bei der Umgestaltung des Bauernmarkts am Stadtmarkt. Oberbürgermeisterin Eva Weber machte das Thema deshalb zur Chefsache.

Die Regierenden liefern dadurch wenige Monate vor der Kommunalwahl kein gutes Bild ab.