Augsburgs Zoo erhält viel Lob, aber auch Kritik

Plus Auch 2023 wird sich im Augsburger Zoo einiges ändern. Warum der Publikumsmagnet mit Tieren aus aller Welt trotz vieler Verbesserungen eine Dauerbaustelle ist.

Man kann grundsätzlich darüber diskutieren, ob Wildtiere in Zoos gehalten werden sollten. Im Fall des Augsburger Zoos steht fest, dass mehrere problematische Gehege in den vergangenen Jahren mit großem Aufwand modernisiert wurden. Damit haben sich die Haltungsbedingungen für die betroffenen Tiere entscheidend verbessert, zuletzt für Elefanten und Menschenaffen. Auch für Besucher ist die Anlage insgesamt attraktiv. Es gibt jedoch ein "Aber".