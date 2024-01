Aus für Rübsamen: Augsburg verliert das nächste etablierte Modehaus

Plus Für inhabergeführte Geschäfte wird der Wettbewerbsdruck immer härter. Rübsamen konnte es aus eigener Kraft nicht schaffen.

Seit weit mehr als 100 Jahren gibt es das Augsburger Modehaus Rübsamen. Im Jahr 1900 hatte Johann Rübsamen in der Karolinenstraße 10 ein Textilwarengeschäft für Handel mit Waren für den täglichen Gebrauch gegründet. In den zurückliegenden Jahrzehnten hatte sich Rübsamen als angesagtes und attraktives Modehaus etabliert. Kunden schätzten die Nähe zum Verkaufspersonal. An fehlender Qualität hat der Abschied nicht gelegen. Die Konkurrenz in der Modebranche wurde immer größer.

Filialisten machen einem kleineren Unternehmen das Leben schwer, das mit anderen Einkaufspreisen bei Textilware operieren muss. Wenn Kleidung zu lange liegt oder gar nicht verkauft wird, tauchen die nächsten Probleme auf. Es ist nicht immer nur der Onlinehandel, der ein inhabergeführtes Unternehmen herausfordert.

