Aus fürs Freibad Lechhausen: Übers Ziel hinausgeschossen

Plus Es ist schwer verständlich, warum es dieses Jahr keine Ausnahmegenehmigung für das Freibad Lechhausen gibt. Jahrelang hatte sich niemand an der Ableitung des Abwassers gestört.

Viele Jahre lang hat sich niemand daran gestört, dass Abwasser vom Lechhauser Freibad in den Proviantbach geleitet wurde. So groß kann also das Ausmaß einer möglichen Umweltverschmutzung nie gewesen sein, wenn zuvor keiner Alarm schlug. Jetzt aber soll alles von heute auf morgen gehen und nichts darf so bleiben, wie es war. Unter den bisherigen Gegebenheiten sei der Betrieb des Freibades nicht mehr erlaubt, sagt die Aufsichtsbehörde.

