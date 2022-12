Außer neuen Fahrzeugen bringt Go-Ahead im Raum Augsburg wenig Verbesserung

Plus Dass sich mit Go-Ahead auf einmal deutliche Verbesserungen im Augsburger Nahverkehrsnetz ergeben, war unrealistisch. Warum auch?

Dass sich mit dem Antritt von Go-Ahead im Augsburger Nahverkehrsnetz auf einmal deutliche Verbesserungen gegenüber dem teils ungeliebten Fugger-Express ergeben könnten, war von Anfang an eine unrealistische Hoffnung. Warum auch? An den teils störungsanfälligen, weil rappelvollen Bahnstrecken rund um Augsburg hat sich nichts geändert. Man kann hoffen, dass die Siemens-Triebwagen weniger Probleme machen als die Alstom-Triebwagen der DB, die als damalige Neuentwicklung mit einigen Kinderkrankheiten zu kämpfen hatten. Komfortabler sind die nagelneuen Fahrzeuge allemal.