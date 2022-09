Baumstürze an der Kahnfahrt: Augsburg muss ein Ruderverbot aussprechen

Plus Drei Bäume sind innerhalb weniger Wochen in den Stadtgraben gestürzt. Das Grünamt sieht sich für ein Verbot nicht zuständig. Handeln muss es trotzdem.

Innerhalb von fünf Wochen sind an der Kahnfahrt drei Bäume in den Stadtgraben gefallen. Dass dabei kein Mensch verletzt wurde, ist Glück. Fünf Personen in zwei Ruderbooten befanden sich am 14. August nahe an der Stelle, an der eine Robinie ins Wasser stürzte. Ein zweiter Baum folgte Tage später, nun stürzte der bislang mächtigste Baum am Wochenende ins Wasser. Unter diesen Umständen sind Ruderbootfahrten im Stadtgraben gegenwärtig nicht mehr vertretbar. Das Risiko ist zumindest in diesem Bereich hoch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen