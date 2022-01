Bauruinen: Eigentümer können nicht zur Sanierung gezwungen werden

Plus Oft herrscht großes Unverständnis, warum Bauruinen teilweise jahrzehntelang vor sich hin gammeln. Der Stadt Augsburg sind bei diesen Angelegenheiten allerdings die Hände gebunden.

Manche erkennen in Bauruinen einen morbiden Charme. Das Gros der Bevölkerung findet sie aber einfach nur hässlich und möchte keinesfalls neben einem verfallenen Haus wohnen. Hinzu kommt Unverständnis, warum dieser und jener Schandfleck nicht schon längst abgerissen und durch einen gefälligen Neubau ersetzt wurde - gerade in einer Zeit, in der Baugrundstücke heiß begehrt sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen