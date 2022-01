Behandlungen aufgeschoben: Kliniken sollten mehr Spielraum bekommen

Plus Es wäre gut, wenn Krankenhäuser in ruhigeren Corona-Phasen Versäumnisse aufholen könnten. Denn inzwischen warten zahlreiche Patienten dringend auf einen Termin.

Corona begleitet die Region nun schon fast zwei Jahre und hat in dieser Zeit viele unterschiedliche Gesichter gezeigt. Vor einem Jahr lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg am 12. Januar etwa bei 130,8. Damals gab es im Stadtgebiet 947 infizierte Personen, 38 Corona-Patienten lagen auf der Intensivstation. Diesen Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg nun bei 648,0 - also rund fünf Mal so hoch. Die Stadt listete 3190 Infizierte Personen - auf der Corona-Intensivstation an der Uniklinik befanden sich aber "nur" zehn Kranke und damit eine ganze Reihe weniger als im vorigen Jahr.

