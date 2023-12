Behandlungsfehler in Augsburg: Pauschales Misstrauen ist unangebracht

Plus Es sind viele Erzählungen zu angeblichen Behandlungsfehlern im Umlauf. Durch Fakten gedeckt sind kaum welche – wie auch die Einschätzung Augsburger Experten zeigt.

Treten im System Körper Probleme auf, ist das immer auch emotional. Krankheiten oder Verletzungen sind mindestens ärgerlich, manchmal besorgniserregend oder angsteinflößend. Insofern ist es nachvollziehbar, dass es manchmal einen "Schuldigen" braucht, wenn Behandlungen nicht den gewünschten Erfolg zeigen. Und sicher begehen Ärzte und medizinisches Personal hin und wieder auch Fehler, die konsequent aufgearbeitet werden müssen. Der durch Erzählungen genährte Eindruck, man müsse grundsätzlich Sorgen haben, in bestimmte Augsburger Krankenhäuser oder Praxen zu gehen, ist durch die Fakten aber nicht gedeckt.

Beispiel Uniklinik: Es liegt fast in der Natur der Sache, dass im mit Abstand größten Krankenhaus der Region auch statistisch am meisten vorfällt. Gemessen an der Gesamtzahl der dortigen Behandlungen ist der Anteil der erwiesenermaßen begangenen Behandlungsfehlern aber verschwindend gering. Was natürlich nicht bedeutet, dass in der Versorgung alles rund läuft: Das Haus ist nach wie vor in manchen Bereichen überlastet, Personalengpässe machen sich bemerkbar. Sorgen, nicht ausreichend oder unangemessen behandelt zu werden, erweisen sich aber nahezu immer als unbegründet. Es kommt nicht von ungefähr, wenn Menschen, die sich im medizinischen Bereich bestens auskennen, dem UKA grundsätzlich vertrauen.

