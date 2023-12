Bei der Kontroverse um die Paviane im Augsburger Zoo verlieren alle Seiten

Plus Die Abgabe zweier Affen an eine Forschungseinrichtung erzürnt viele Unterstützer des Zoos. Das ist nachvollziehbar. Gleichzeitig ist Scheinheiligkeit im Spiel.

Die Wut etlicher Unterstützer des Augsburger Zoos nach der Übermittlung zweier Paviane an das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen ist nachvollziehbar. Schließlich spenden sie dem Augsburger Zoo erkleckliche Beträge – auch, um sicherzustellen, dass die Tiere artgerecht behandelt werden. Die freiwilligen Geldflüsse sollten ebenso die Gewissheit einschließen, dass Tiere nicht für umstrittene Zwecke abgegeben werden.

Zwar habe man sich laut Jantschke rechtlich abgesichert, dass die zwei männlichen Paviane am Göttinger Forschungsinstitut nicht für Tierversuche, sondern ausschließlich für die Zuchtgruppe vorgesehen seien. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die von den Augsburger Affen gezeugten Nachkommen wiederum für Tierversuche zur Verfügung stehen könnten.