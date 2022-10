Bei Mieten in Augsburg ist jetzt Augenmaß nötig

@Wolfgang: Ich rate mal, Sie sind Mieter oder bestenfalls Erbe einer Immobilie, also haben nie selber mal etwas finanziert.

Vielleicht haben einige Träumer mit irrsinnigen Wertsteigerungen spekuliert. Doch bei jedem, wo das Geld nicht so locker sitzt, dämmert es: Wenn eine Immobilie mehr als 30 Jahrensmieten kostet, ist der Markt überhitzt und ich kaufe ein unrentables Objekt, das mich in den Ruin treiben kann.

Wenn das Kartenhaus zusammenstürzt, sind bestenfalls die Teilnehmer der Zwangsversteigerungen die Gewinner. Für den Mieter ist es eine Katastrophe, weil niemand mehr wegen der hohen Baukosten Interesse hat, zu investieren. Der Mieter kann nur hoffen, dass Neubauten im Luxussegment entstehen und so der Druck auf den Bestand abnimmt.

Melden