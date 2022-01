Bei Tierversuchen in Augsburg ist maximale Transparenz nötig

Plus Mit ihrer ersten Versuchstierhaltung beschreitet die Universität Augsburg einen neuen Weg. Damit sollte sie eine moralische Verpflichtung erfüllen.

Über Tierversuche wird kontrovers diskutiert. Ob sie wissenschaftlich unverzichtbar sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Realität in Augsburg ist, dass die Universität auch Medizinwissenschaftler beruft, die für ihre Forschungen Versuchstiere einsetzen. Dafür wird nun eine Versuchstierhaltung im Sigma Technopark aufgebaut.