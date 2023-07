Beim HNO-Streik wird auf Kosten der Kinder gestritten

Plus Medikamenten-Engpässe, Streik der HNO-Ärzte bei Operationen für Kinder – es läuft zu viel schief. Und das auf Kosten der Kleinen. Das zeigt sich auch in Augsburg.

Eigentlich ist es unvorstellbar, dass in einem Land wie Deutschland Eltern teils verzweifelt um einen Operationstermin für ihre kranken Kinder betteln und sich dabei schier die Finger wund telefonieren müssen. Seit dem Streit um die Honorare für ambulante Ohren-Operationen, der bereits seit Monaten schwelt, hat sich die medizinische Situation für die Kleinsten der Gesellschaft verschärft.

Viele Hals-Nasen-und Ohren-Ärzte operieren nur noch in Notfällen. Ihr Protest mag gerechtfertigt sein. Sie sagen, sie konnten bereits vor der Veränderung der Vergütung in diesem Bereich nicht mehr kostendeckend arbeiten. Auch wenn es sich um Routine-Eingriffe handelt, erfordern sie dennoch große Sorgfalt. Schließlich geht es um Kinder und Kleinkinder, die für die Eingriffe narkotisiert werden. Politik und Krankenkassen sollten deshalb schnellstmöglich ihrer Verantwortung nachkommen und eine Lösung für den Streit finden. Es wird ohnehin schon zu viel auf dem Rücken von Eltern und Kindern ausgetragen.