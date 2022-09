Beim Stadtfest 2023 in Augsburg geht es nicht allein ums Geld

Plus Im Sommer 2022 war in Augsburg viel geboten. Dennoch gibt es viele Menschen, die sich die Augsburger Sommernächte zurückwünschen.

Nach den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 erlebten die Menschen in Augsburg einen nahezu unbeschwerten Sommer. Es gab viele gelungene Veranstaltungen unter der Dachmarke "Augsburger Stadtsommer'". Den Feiernden ist es aber letztlich egal, wer als Organisator auftritt. Sie wünschen sich vergnügliche Stunden. Wenn Eintritt zu zahlen ist, sollen Aufführungen und Konzerte auch ihr Geld wert sein.