Blockade der Letzten Generation: Dem Klimaschutz hilft diese Aktion nicht

Plus So nervig die Klebe-Aktionen der Letzten Generation sind: Augsburg hält das aus. Stattdessen müssen sich die Aktivisten hinterfragen. Ein Vorbild gibt es bereits.

Auch wenn die Aktivisten das Gegenteil betonen: Die Klebe-Aktion der Letzten Generation von Mittwoch war ein Fehlschlag. Zwar gelang es den Beteiligten, kurzzeitig den Verkehr aufzuhalten und so Aufmerksamkeit zu erzeugen. Doch die Aktion verpuffte und war so letztlich nichts weiter als ein kleines Ärgernis für Menschen, die dadurch ein paar Minuten später zur Arbeit kamen. Ein Schritt hin zu mehr Klimaschutz oder zumindest -bewusstsein war dies ganz sicher nicht. Was bedauerlich ist, weil so von vernünftigen und sinnvollen Protest-Aktionen abgelenkt wird, die auch Augsburg schon erlebt hat.

Das Nichtgelingen des Klebe-Protests am Mittwoch hatte verschiedene Ursachen. Da war zunächst die massive Polizeipräsenz, die den Eindruck erwecken konnte, in Augsburg gelte eine erhöhte Terrorwarnstufe. Dies mutete übertrieben an, war aus Polizei-Sicht aber letztlich erfolgreich. Dass die Aktion kaum Wirkung entfalten konnte, lag jedoch auch an den Aktivisten selbst. Sie ließen sich – trotz eigener öffentlicher Ankündigung – vom hohen Polizei-Aufkommen überraschen und hatten offensichtlich das regnerische Wetter nicht ausreichend berücksichtigt. So kam es zur erzwungen wirkenden Hauruckaktion, die letztlich niemandem nützt.

