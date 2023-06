Büchereien werten die Stadtteile auf

Es ist ein kluger Schachzug der Stadt Augsburg, das Angebot in den Stadtteilbüchereien auszubauen. Nicht jeder Kunde möchte in die Innenstadt.

Der Stellenwert einer Bücherei ist auch im digitalen Zeitalter nie zu unterschätzen. Es ist mittlerweile selbstverständlich, dass auch die vergleichsweise kleinen Stadtteilbüchereien in Augsburg ein digitales Angebot bereithalten. Man geht also mit der Zeit. Andererseits sind Büchereien in Stadtteilen nicht nur wegen ihrer Angebote ein wichtiger Faktor. Die Einrichtungen können auch als Begegnungsstätte dienen.

Für die Verantwortlichen bedeutet dies, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, sofern dies räumlich möglich ist. Eine Bücherei darf nicht allein ein Ort sein, um lediglich schnell ein Buch auszuleihen oder es abzugeben. Wenn die Einrichtung einen Wohlfühleffekt ausstrahlt, bereitet ein etwas längerer Aufenthalt Vergnügen. Die Lust zum Schmökern wird geweckt.

Die Stadtbücherei in der Stadtmitte am Ernst-Reuter-Platz ist für sehr viel Geld entstanden. Die Stadt Augsburg tut gut daran, die Stadtteilbüchereien nicht zu vernachlässigen. Wenn es möglich ist, muss das Angebot weiter ausgedehnt werden. Es ist auf Dauer gut investiertes Geld.

