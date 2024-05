Clubszene in Schwierigkeiten: Wer sich nicht weiterentwickelt, verliert

Plus Mit neuen Konzepten können Clubs und Diskotheken in Augsburg auch junge Gäste überzeugen. Betreiber, die an Altem festhalten, werden wohl leer ausgehen.

Das Ausgehverhalten junger Menschen hat sich gewandelt. Heute konkurrieren die Clubs nicht nur untereinander, sondern auch mit Netflix, Hauspartys und Online-Games. Und wenn sie weggehen, wollen die jungen Partygänger bespielt werden. Ohne gutes Programm geht zumeist gar nichts. Die jungen Leute haben nicht mehr feste Tage, an denen sie abends losziehen, sondern wählen aus dem vorhandenen Angebot ihre Lieblingsveranstaltungen aus. Wer dasselbe anbietet wie seit 20 Jahren, wird in Zukunft wohl das Nachsehen haben.

Das Geschäft ist für Clubbetreiber härter geworden. Junge Menschen haben andere Bedürfnisse als vor 20 Jahren. Foto: Fabian Sommer, Dpa

Augsburgs Nachtleben in der Krise? Innovative Clubs haben gute Chancen

Für innovative Clubbetreiber bietet dieses Verhalten aber große Chancen. Wer mit interessanten Aktionen, guten DJs oder Rabatten punktet, hat schnell ein volles Haus. Freier Eintritt für Frauen oder Studentenermäßigungen funktionieren weiterhin – gerade in einer Zeit, in der die Menschen weniger Geld zur Verfügung haben und die Jugend zugleich preisbewusster geworden ist.

