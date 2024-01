CO₂-Ausstoß in Augsburg geht zurück: Klimaschutz ist kein aussichtsloses Vorhaben

Plus Der Emissionsrückgang in Augsburg hat nicht nur mit Bemühungen zum Klimaschutz zu tun, er liegt auch an anderen Faktoren. Trotzdem sind die Zahlen eine Ermunterung.

In Augsburg ist - dem deutschlandweiten Trend folgend - der jährliche CO₂-Ausstoß in den vergangenen Jahren gesunken. Um den Rückgang richtig zu interpretieren, muss man wissen, dass er nicht nur auf Einsparbemühungen zurückgeht. Deutlich ins Kontor haben im Bereich der CO₂-Reduktion in der Industrie die Standortschließungen von Ledvance und Fujitsu geschlagen. Auch Corona und die Energiekrise seit Beginn des Ukraine-Kriegs haben in der Summe zu weniger Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß geführt - der Klimaschutz ist hier Nebenwirkung von unerwünschten und teils dramatischen Entwicklungen.

Die Trendkurve zu Einsparungen von Treibhausgas-Emissionen begann aber schon ab 2016 noch vor dem Beginn der Multi-Krisen. Die Bemühungen beim Klimaschutz bringen etwas, und das sollte Mut machen fürs weitere Voranschreiten. Das gilt auch auf kommunaler Ebene, wo der große Hebel beim Thema Heizenergie und Wärmeplanung liegt. Hier sollen in den kommenden Monaten Ergebnisse präsentiert werden, wie die Stadt sich die Reduktion des Erdgas-Anteils vorstellt. Die Umsetzung des Plans wird - man erinnere sich an den Ärger ums Heizungsgesetz - aber nicht ganz einfach werden.

