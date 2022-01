Corona birgt reichlich Konfliktpotenzial in Betrieben

Plus Debatten über das Virus haben nicht nur Familien gespalten. Auch im Kollegenkreis könnte sich das Thema in nächster Zeit zuspitzen. Arbeitgeber müssen wachsam sein.

Corona nervt. Und zwar seit zwei Jahren. Es ist nicht immer leicht, mit den staatlich verordneten Einschränkungen umzugehen. Wenn jetzt zudem über eine Impfpflicht diskutiert wird, prallen die unterschiedlichen Meinungen noch heftiger aufeinander. Debatten über Corona haben Familien gespalten, Freundschaften gingen ebenfalls in die Brüche. Dies gilt immer dann, wenn die Streithähne sich nicht annähern wollen und auf ihrem Standpunkt beharren. Kompromisslos.