Corona-Einsatz im Gesundheitsamt: Kann Leihpersonal das schaffen?

Plus Im dritten Jahr der Pandemie ist es richtig, wenn sich das Augsburger Gesundheitsamt neu aufstellt. Die Qualität der Sachbearbeitung darf aber nicht leiden.

In wenigen Wochen wird es zwei Jahre her sein, dass Corona auch in Augsburg ankam. Die Pandemie geht dann ins dritte Jahr, und man darf gewisse Hoffnungen haben, dass dieses Jahr normaler werden könnte als die beiden vorangegangenen. Richtig normal, im Sinne der "alten Normalität" der Jahre vor 2020, wird es aber ziemlich sicher noch nicht. Erst muss die Omikron-Welle durchgestanden sein. Der eigentliche Lackmustest, ob Impfquote und Immunität ausreichen, kommt dann wohl im Herbst. Sofern nicht vorher eine neue Virusvariante ums Eck biegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen