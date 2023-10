Corona-Impfung: Organisation muss einfacher werden

Plus Ärzte im Raum Augsburg klagen über die Corona-Impfmüdigkeit der Bürger. Dabei wird es gerade den Praxen, die die Bürger impfen, nicht einfach gemacht.

Mit dem Start der Erkältungszeit nehmen Atemwegsinfektionen wieder zu. Das ist nichts Außergewöhnliches. Neben einfachen Erkältungen ist in der Liste neben RSV und Influenza seit 2020 auch noch Corona hinzugekommen. Wie bei den anderen Infektionskrankheiten steigen nun auch die Zahl der Corona-Fälle wieder.

Nach dem Wegfall aller Schutzmaßnahmen ist mit einem weiteren Anstieg der Corona-Infektionen zu rechnen. Auch wenn sich das derzeit in einem moderaten Umfang abspielt und die Krankheitsverläufe als mild beschrieben werden, kann das diesen Winter wieder zu Personalengpässen in Krankenhäusern und Altenheimen führen.