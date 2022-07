Corona verschärft die ohnehin schon prekäre Situation noch

Plus Corona setzt gerade den Branchen zu, die ohnehin mit Personalmangel zu kämpfen haben. Auswege aus der Misere sind nicht leicht zu finden.

Branchen, die ohnehin seit geraumer Zeit mit Personalmangel zu kämpfen haben, werden durch die aktuelle Corona-Sommerwelle sehr gebeutelt. Für die Gastronomie ist diese Konstellation an heißen Sommertagen besonders prekär. Sonne und hohe Temperaturen locken die Menschen scharenweise in Biergärten und Cafés, die häufig mehr Plätze als im Inneren bieten. Doch wenn dort im Service und in der Küche nur mit einer Notbesetzung gearbeitet wird, können lange Wartezeiten und Einbußen bei der gewohnten Qualität die Folge sein. Die Konsequenz: Enttäuschte Gäste, die sich beim nächsten Mal ein anderes Lokal aussuchen. Neben eingeschränkten Öffnungszeiten und zusätzlichen Ruhetagen versuchen manche Betroffene, das Problem in den Griff zu bekommen, indem sie weniger Tische als üblich freigeben. Doch auch das führt zu enttäuschten Gesichtern bei der Kundschaft, die leer ausgeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

