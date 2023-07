Kommentar

18:00 Uhr

Bürgerfest: An der Nachfrage orientieren

Die historischen Feste – hier eine Aufnahme vom Bürgerfest am Roten Tor – sind beliebt, doch finanziell tragen sich diese Events nicht immer.

Plus Die Stadt Augsburg hält sich mit der Co-Finanzierung historischer Feste zurück und setzt auf andere Schwerpunkte. Dies stößt auf Kritik privater Veranstalter - zu Unrecht.

Von Nicole Prestle Artikel anhören Shape

Das letzte historische Bürgerfest in Augsburg liegt sechs Jahre zurück. Damals, 2017, wurde am Roten Tor gefeiert, doch auch da herrschten schwierige Voraussetzungen. Das Hauptproblem war und ist das Geld: Ein solches Fest zu organisieren, ist teuer, weil man neben Ausgaben wie Platzmiete, Strom und Versicherungen auch die Gruppen bezahlen muss, die für Unterhaltung sorgen. Diese Ausgaben wiederum mit (möglichen) Einnahmen gegenzurechnen, ist ein Risiko - ein Regentag zu viel, und die Bilanz geht nicht auf. Die Veranstalter hatten deshalb immer wieder auf finanzielle Unterstützung der Stadt gedrungen. Doch die ist - zumindest in größerem Stil - nicht zu erwarten.

Die Stadt Augsburg hatte bislang nur einmal den politischen Willen, ein historisches Fest auszurichten: 1985 anlässlich der 2000-Jahr-Feier. Seitdem wird ein Bürgerfest zwar nicht abgelehnt, aber auch nicht forciert. Die Stadt setzt mit Sommerfest, Brechtfestival und weiteren Aktionen andere Schwerpunkte. Für die privat organisierten, historischen Vereine mag das bitter sein, vorwerfen kann man der Stadt ihre Entscheidung nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen