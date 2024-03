Das Aus von Sport Scheck ist ein schwerer Schlag

Plus Ein Geschäft mit klangvollem Namen verlässt Augsburg, das tut weh. Kunden finden in der Innenstadt dennoch ein gutes Angebot an Sportartikeln.

Der Abschied von Sport Scheck aus Augsburg kommt unerwartet und ist deshalb besonders schmerzhaft. Man wusste um die wirtschaftlichen Probleme des Unternehmens, das wegen der komplizierten Eigentumsverhältnisse in die Insolvenz schlitterte. Die Perspektiven für den Sporthändler standen eigentlich gut. Dachte man. Es gab positive Nachrichten in dieser Woche. Ein italienisches Unternehmen setzt den Geschäftsbetrieb fort und übernimmt auch nahezu alle Filialen. Die schlechte Nachricht trifft Augsburg: die Filiale wird aufgegeben.

Aus für Sport Scheck in Augsburg: Beschäftigte werden überrumpelt

Die Nachricht ist bitter für die Beschäftigten, die vom Aus offenbar überrumpelt wurden. Verlierer ist zudem die City-Galerie. Ein Ankermieter verlässt das Center. Es wird nicht einfach sein, beide Etagen nahtlos mit einem Nachfolger zu besetzen. Denkbar wäre, dass es zwei Geschäfte werden. Eines übernimmt die Räume im Erdgeschoss, das andere geht ins Obergeschoss.

