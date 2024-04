Das Fest rund um das Augsburger Theater muss sich beweisen

Plus Auf das im Mai geplante Theaterviertelfest darf man wohlwollend gespannt sein, unabhängig davon, dass damit gut Wetter für die Theatersanierung gemacht werden soll.

Die Ideen, die der Verein "Theaterviertel jetzt" fürs Fest im sogenannten Augsburger "Theaterviertel" präsentiert, hören sich interessant an. Die zweitägige Party soll dem Theater eine Möglichkeit geben, sich niederschwellig zu präsentieren, Künstlern eine Plattform bieten, die Potenziale einer Entwicklung zum Kulturquartier aufzeigen - und vor allem eine Möglichkeit für die Bürger sein, zu feiern und ausgelassen alles zwischen Pop- und Hochkultur zu erleben. Das Fest wird sich deutlich von der "Sommernächten" unterscheiden und ist somit eine Erweiterung des Angebots. Es wird sich bei seiner Premiere erst einmal beweisen müssen, man darf aber wohlwollend gespannt sein.

Und gleichzeitig sollte man nicht verkennen, dass die Party vor dem Hintergrund einer nicht unumstrittenen und immer teurer gewordenen Theatersanierung stattfindet. Dass die Stadt 80.000 Euro als Zuschuss für die Party gibt, ist womöglich damit begründet, dass so die Theatersanierung und auch die anstehende Quartiersentwicklung, die ebenfalls nicht umsonst zu haben sein wird, gut verkauft werden sollen. Es ist in der Kommunikationsstrategie inzwischen unverkennbar, dass der Nutzen der 340 Millionen Euro teuren Theatersanierung für die Allgemeinheit in den Vordergrund gestellt werden soll.

