Das "Geisterhaus" am Schmiedberg braucht dringend neues Leben

Plus Nach Besitzerwechseln und gescheiterten Plänen verlor man schon den Glauben daran, dass sich die Situation am Schmiedberg noch zum Guten wendet. Nun gibt es Hoffnung.

Der Name "Geisterhaus" trifft es: Der Anblick der großen Bauruine zwischen Leonhardsberg und Schmiedberg ist seit vielen Jahren gruselig. Das wuchtige Gebäude ist ein Aushängeschild der Innenstadt - und derzeit ein ziemlich schlechtes. Ein Leerstand in dieser Größenordnung wirkt sich auch negativ auf die Umgebung aus. Wer will in dieser Nachbarschaft gerne wohnen oder ein Geschäft eröffnen? Nach vielen Besitzerwechseln und gescheiterten Sanierungsplänen verlor man schon den Glauben daran, dass sich die Situation an dieser Stelle doch noch mal zum Guten wendet.

Nun nimmt ein neuer Investor einen neuen Anlauf. Derzeit laufen nur die ersten Arbeiten. Doch seine Pläne und sein Hintergrund lassen hoffen, dass es dieses Mal etwas werden könnte mit einer neuen Nutzung. Hauptsächlich sollen in dem Haus aus der Nachkriegszeit kleinere Wohnungen entstehen, die sich eher an Singles und kinderlose Paare richten. Das passt zu dieser Umgebung - innenstadtnah und auch für Bahnpendler noch attraktiv. Familien wünschen sich wohl ohnehin eher eine ruhigere, vielleicht auch etwas grünere Lage.

