Das Jugendfestival Modular steht auf der Kippe

Plus Die Befürchtung der Kulturkommission, das Modular könnte vor dem Ende stehen, ist ernst zu nehmen. Mehr Geld von der Stadt Augsburg zu fordern, ist der falsche Weg.

Der Stadtjugendring (SJR) als Veranstalter möchte das Jugendfestival Modular künftig kleiner aufstellen. Als Hauptargument wird genannt, dass im Jugendverband zu viele Ressouren in die Organisation geflossen seien. Sozialpädagogische Aufgaben, die dem SJR ein zentrales Anliegen sein müssen, litten darunter. Wenn dem so ist, müssen Konsequenzen im SJR gezogen werden. Der Stadtjugendring Augsburg ist nun mal nicht in erster Linie ein Konzertveranstalter. Niemand kann den Stadtjugendring zwingen, dauerhaft in der jetzigen Ausrichtung von Modular weitermachen.

Modular ist eine Erfolgsgeschichte in Augsburg. Der Stadtjugendring möchte das Festival jetzt abspecken. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

Stadtjugendring betreibt Geheimniskrämerei um Modular in Augsburg

Angreifbar ist, wie die Verantwortlichen mit Modular verfahren. Man lässt kaum etwas raus, welches Konzept nun zum Tragen kommt. Bei der überregionalen Bedeutung des Festivals ist diese Geheimiskrämerei nicht nachvollziehbar, zumal selbst die Stadt Augsburg vom Stategiewechsel im Jugendverband überrascht wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

