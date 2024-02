Das marode Kongressparkhaus muss endlich weg

Plus Das Bauwerk in Augsburg verwahrlost zusehends, doch es ist nicht länger zu akzeptieren, dass die Eigentümer im Dauerstreit liegen. Eigentum verpflichtet auch.

Das Kongressparkhaus mit seinen Betonsäulen als Überbau ist ein Schandfleck in Augsburg. Das Trauerspiel zeigt sich seit Jahren. Jetzt, da das Parkhaus seit Herbst 2022 nicht mehr genutzt werden darf, ist die Angelegenheit jedoch ein Skandal. Wie kann es soweit kommen, dass an dieser Stelle gar nichts passiert? Der Verfall des Bauwerks ist von außen wahrzunehmen. Der Streit unter den Eigentümern ist längst nicht mehr zu akzeptieren.

Dauerzwist um Kongressparkhaus wird auf Rücken von Anwohnern ausgetragen

Eigentum verpflichtet und es geht für Eigentümer in diesem Fall auch darum, das Gemeinwohl im Auge zu haben. Der Dauerzwist wird auf dem Rücken von Anwohnern, Hotelgästen und Besuchern des Kongress am Park ausgetragen. Das Dorint-Hotel, das im Hotelturm beherbergt ist, muss finanzielle Nachteile befürchten, weil auswärtige Gäste keinen nahen Parkplatz finden. Das ist für manchen Gast sicher ein K.-o.-Kriterium. Im Kongress am Park sind Veranstaltungen dicht gedrängt. Ein geschlossenes Parkhaus in unmittelbarer Nähe ist kein Imagefaktor, es sorgt vielmehr für Verdruss.

