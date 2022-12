Das neue Bob's-Konzept in der Maxstraße ist ein fehlendes Puzzleteil

Plus Das Bob's kehrt in die Augsburger Maximilianstraße zurück – nicht nur mit der altbekannten Bar. Dass sie durch eine Herberge ergänzt wird, ist eine Bereicherung.

Viel von dem Prunk, den Augsburg zu bieten hat, ist in der Maximilianstraße zu finden. Dort sieht man und wird man gesehen, noble Boutiquen und hochpreisige Restaurants reihen sich aneinander, polierte Karossen rollen und gehen. Schick, das alles! So schick, dass die Vorzeige-Meile in Augsburgs Herzen ein ungeschminktes Gegengewicht durchaus vertragen kann. Das neue Bar-und-Herberge-Konzept von Stefan Bob Meitinger kommt mit dem Versprechen, ein solches fehlendes Puzzlestück zu sein.

