Das neue Taktangebot in Augsburg ist eine Verschlechterung

Plus Die Argumentation der Stadtwerke Augsburg für den 7,5-Minuten-Takt ist für sich genommen schlüssig. Sie lässt aber einen wichtigen Punkt völlig außer Acht.

Als die Stadtwerke am 1. Oktober 1990 den Fünf-Minuten-Takt einführten, geschah das mit großem Brimborium: Der damalige Oberbürgermeister Peter Menacher setzte sich persönlich in den Führerstand einer Straßenbahn, es gab Freibier und Brezen am Königsplatz. Die Stadtwerke sagten damals, dass man konkurrenzfähig zum Auto werden wolle. Und, das zeigte eine Umfrage unserer Zeitung unter Fahrgästen: Fast alle begrüßten das neue Angebot mit mehr Fahrzeugen. Weniger Enge, kürzere Wartezeiten, kein Kümmern um den Fahrplan.

