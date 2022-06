Das Neun-Euro-Ticket darf kein sinnloses Strohfeuer bleiben

Plus Der Freude übers Billig-Ticket wird Frust folgen, wenn die nächste Fahrpreiserhöhung kommt. Dabei müsste der öffentliche Nahverkehr dringend attraktiver werden.

Staatliche Rabattschlachten auf Kosten der Steuerzahler sind falsch. Sie sind nur ein kurzes Strohfeuer, auch das Neun-Euro-Ticket. Dennoch hat die bundesweite Aktion etwas Gutes. Sie rückt ein zentrales Thema in den Blickpunkt, das von der Politik ausgesessen wird: Mobilität für Bürger muss umweltschonender, attraktiver und bezahlbarer organisiert werden. Das gilt insbesondere für Großstädte wie Augsburg.