Das Thema Süchtigentreff taugt nicht für Wahlkampf-Geplänkel

Die Stadt wird nicht müde zu betonen, man liege bei den Planungen zur Eröffnung des neuen Süchtigentreffs St. Johannes im Zeitplan. Faktisch hat sich der öffentlich in Aussicht gestellte Startzeitpunkt aber schon jetzt immer wieder verschoben. Als im Juli 2024 die Entscheidung pro St. Johannes fiel, erklärte Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU), der Betrieb könne in etwa einem Jahr starten. Zu Jahresbeginn 2025 wurde daraus „Herbst oder Winter“, Anfang Juli dann der „Jahreswechsel“, nun also das „erste Quartal 2026“.
