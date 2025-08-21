Icon Menü
Kommentar: Das Thema Süchtigentreff St. Johannes in Augsburg-Oberhausen taugt nicht für Wahlkampf-Geplänkel

Augsburg

Das Thema Süchtigentreff taugt nicht für Wahlkampf-Geplänkel

Der in Aussicht gestellte Startzeitpunkt für den neuen Süchtigentreff St. Johannes in Oberhausen hat sich immer wieder verschoben. Ein bestimmer Eindruck wäre fatal.
Max Kramer
Von Max Kramer
    Die Stadt plant den Start des Süchtigentreffs St. Johannes in Augsburg-Oberhausen für das erste Quartal 2026.
    Die Stadt plant den Start des Süchtigentreffs St. Johannes in Augsburg-Oberhausen für das erste Quartal 2026.

    Die Stadt wird nicht müde zu betonen, man liege bei den Planungen zur Eröffnung des neuen Süchtigentreffs St. Johannes im Zeitplan. Faktisch hat sich der öffentlich in Aussicht gestellte Startzeitpunkt aber schon jetzt immer wieder verschoben. Als im Juli 2024 die Entscheidung pro St. Johannes fiel, erklärte Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU), der Betrieb könne in etwa einem Jahr starten. Zu Jahresbeginn 2025 wurde daraus „Herbst oder Winter“, Anfang Juli dann der „Jahreswechsel“, nun also das „erste Quartal 2026“.

