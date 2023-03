Debakel um die Kahnfahrt: Die Stadt Augsburg hat die Kontrolle verloren

Plus Die Verwaltung hat staatliche Vorgaben umgesetzt, es wäre aber an der Stadtregierung gewesen, Lösungen zu entwickeln. Das klappt zum wiederholten Mal nicht gut.

Die Augsburger Stadtregierung hat durch das Kahnfahrt-Debakel politisch Schaden genommen: Nachdem es schon bei der Sportkind-Posse mit den Schaufenstermonitoren nicht auf Anhieb gelungen war, das Problem trotz mehrmonatigem Vorlauf so zu regeln, dass rechtliche Rahmenbedingungen erfüllt und gleichzeitig Lösungen gefunden wurden, gab es bei der Kahnfahrt einige Monate später ein ähnlich gelagertes Problem. Es geht ausdrücklich nicht darum, dass die Verwaltung bei Schwierigkeiten "ein Auge zudrückt" - Dinge wie Nutzungsuntersagungen oder Beseitigungsanordnungen sind unpopulär, aber Vorgaben sind dafür da, durchgesetzt zu werden, speziell, wenn es um die Sicherheit geht. Eine Regierung als Spitze der Verwaltung zeigt aber dann politisches Geschick, wenn sie die Problemstränge so zusammenbindet, dass Lösungen gefunden werden - gerade wenn es ein öffentliches Interesse gibt. Das ging in beiden genannten Fällen im ersten Anlauf ziemlich daneben.

